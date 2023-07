Raul Gardini, il cast completo della fiction di Rai 1

Il cast completo di Raul Gardini, la docu-fiction che Raiuno manda in onda domenica 23 luglio 2023, alle 21:25, esattamente a trent’anni dalla morte dell’imprenditore ravennate, vede un attore di cinema e talvolta di fiction nei panni del protagonista.

Parliamo di Fabrizio Bentivoglio, di recente impegnato sul set di un’altra serie tv, ovvero Monterossi per Prime Video (di cui è in arrivo la seconda stagione). A lui è stato chiesto di dare volto a Gardini, di cui la docu-fiction diretta da Francesco Micciché e prodotta da Aurora Tv e Rai Fiction racconta gli anni dal 1990 al 1993, ovvero dal varo del Moro di Venezia (che partecipò all’America’s Cup) fino alla sua morte, nella sua casa in Piazza Belgioioso a Milano.

A fianco di Bentivoglio troviamo Pilar Fogliati, attrice di numerose fiction italiane che qui veste i panni di Maria Bertasi, personaggio di fantasia, una giornalista che ottiene da Gardini la possibilità di incontrarlo tre volte per un’intervista. L’occasione, ovviamente, serve a ripercorrere la vita dell’imprenditore. Ma scopriamo insieme il cast di Raul Gardini.

Fabrizio Bentivoglio è Raul Gardini, il protagonista, imprenditore di Ravenna che fu alla guida del gruppo Ferruzzi dopo la morte del suocero Serafino e che fu protagonista della scalata alla Montedison e dell’avventura del Moro di Venezia;

Pilar Fogliati è Maria Bertasi, giornalista che intervista il protagonista, personaggio di fantasia;

Sara D’Amario è Alessandra Ferruzzi, figlia di Serafino Ferruzzi;

Helene Nardini è Idina Ferruzzi Gardini, moglie di Raul e figlia di Serafino Ferruzzi;

Laura Cravedi è Cochi Gardini, figlia di Raul e Idina;

Gabriela Giovanardi è Eleonora Gardini, figlia di Raul e Idina;

Sebastian Luque Herrera è Ivan Gardini, figlio di Raul e Idina;

Pierantonio Novara è Angelo Vianello, “marinaio” di Gardini (venuto a mancare nel 2007);

Stefano Abbati è Arturo Ferruzzi, figlio di Serafino;

Michele Rosiello è Paul Cayard, velista che ha timonato il Moro di Venezia nell’America’s Cup del 1992 (il vero Cayard è protagonista anche delle interviste effettuate nel corso della docu-fiction).

La fiction, inoltre, proposte delle interviste ad alcuni personaggi: giornalisti o amici di Gardini, che lo raccontano dal loro punto di vista, come Massimo Bottura, Paul Cayard, Tommaso Chieffi, Gherardo Colombo, Sergio Cusani, Marco De Luca, Marco Fortis, Roberto Michetti, Giovanni Minoli, Riccardo Muti, Cesare Peruzzi ed Antonio Vettese.