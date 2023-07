Raul Gardini fiction, quante puntate sono?

Insolitamente -considerata la programmazione estiva fatta di repliche e prodotti di acquisizione- Raiuno manda in onda in pieno luglio una fiction in prima tv. Questa sera, domenica 23 luglio 2023, alle 21:25 va infatti in onda Raul Gardini, la docu-fiction che ripercorre tre anni molto importanti per il protagonista della storia, l’imprenditore artefice della scalata a Montedison e che volle che la sua Moro di Venezia gareggiasse all’America’s Cup.

Ma da quante puntate è composta la fiction su Raul Gardini? In realtà, la docu-fiction è stata pensata per concludersi nell’arco di una sola serata, quindi è composta da una sola puntata, della durata di circa 90 minuti.

La trama di Raul Gardini

L’avventura del Moro di Venezia è l’apice della folgorante carriera di Raul Gardini (Fabrizio Bentivoglio), l’occasione che ha reso popolare il suo nome. Con la sfida per la conquista della Coppa America, Raul Gardini ha fatto sognare milioni di italiani, che hanno vissuto quell’esperienza come un’unica grande emozione nazionale.

La docufiction racconta Gardini nel periodo che va dall’11 marzo 1990 al 23 luglio 1993, ovvero dal giorno del varo del Moro di Venezia al suo ultimo giorno di vita, tramite una serie di incontri che Gardini effettua con il personaggio fittizio di Maria Bertasi (Pilar Fogliati), giornalista a cui accorda un’intervista. Questa è l’occasione per esplorare l’imprenditore, l’uomo d’affari e i suoi legami con la famiglia e la terra, la sua visione del mondo e i suoi sogni.

Furono anni fondamentali per la vita professionale di Gardini e per la storia del nostro Paese: dalla crisi di Enimont alla frattura di Gardini con il resto della famiglia Ferruzzi, dal suo allontanamento dal gruppo all’avvio di Tangentopoli.

La fiction permettere di rivivere quel periodo e di avvicinarsi alla storia di Gardini attraverso materiali di repertorio, interviste d’archivio, testimonianze, ma anche con ricostruzioni di fiction di vita familiare e non, interviste a chi lo ha conosciuto, ai manager che gli sono stati vicini, agli amici più cari, tra i quali Vanni Balestrazzi, amico dalle scuole elementari di Raul, che ancora oggi ne difende la memoria.

Attraverso la sfida per la conquista della Coppa America -impresa che lo stesso Gardini definì non soltanto sportiva, ma di conoscenze tecnologiche “guardando al futuro”– emergeranno la complessità e le contraddizioni di un uomo, di un imprenditore con una visione strategica che ha sempre creduto nella crescita industriale dell’Italia e dell’Europa.

Nel corso della docu-fiction sono proposte interviste a personaggi che hanno conosciuto realmente Gardini o che hanno avuto a che fare con le sue vicende, come Massimo Bottura, Paul Cayard, Tommaso Chieffi, Gherardo Colombo, Sergio Cusani, Marco De Luca, Marco Fortis, Roberto Michetti, Giovanni Minoli, Riccardo Muti, Cesare Peruzzi ed Antonio Vettese.