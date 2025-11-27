Rangers-Braga di Europa League: dove seguirla in radio-tv e telecronisti

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di giovedì 27 novembre si gioca Rangers-Braga, partita in programma per la quinta giornata di Europa League 2025-26. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Rangers-Braga in TV

La partita Rangers-Braga sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su NOVE e per abbonati su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Matteo Marceddu

Rangers-Braga in Radio

La radiocronaca di Rangers-Braga verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.