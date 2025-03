Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 12 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Rampage – Furia animale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rampage – Furia animale – Trama

Rampage – Furia animale è un film d’azione e fantascienza del 2018 diretto da Brad Peyton, basato sull’omonimo videogioco degli anni ’80. La storia ruota attorno a Davis Okoye (Dwayne Johnson), un primatologo schivo che ha instaurato un legame profondo con George, un gorilla albino intelligente di cui si prende cura fin dalla nascita. Un esperimento genetico fallito, condotto dalla società Energyne, scatena una mutazione incontrollata: George si trasforma in una creatura gigantesca e feroce. Non è l’unico a subire questo destino; un lupo (Ralph) e un coccodrillo (Lizzie) vengono anch’essi colpiti dal patogeno, diventando mostri devastanti.

Mentre queste creature mutanti seminano il panico in Nord America, distruggendo tutto sul loro cammino, Davis si allea con la genetista Kate Caldwell (Naomie Harris) per trovare un antidoto. La loro missione è duplice: fermare la catastrofe globale e salvare George, che Davis considera un amico. La situazione culmina in una battaglia spettacolare a Chicago, dove i protagonisti affrontano i mostri e i loschi piani dei responsabili dell’esperimento, i fratelli Claire (Malin Åkerman) e Brett Wyden (Jake Lacy).

Rampage – Furia animale – Cast

Dwayne Johnson come Davis Okoye: ex soldato e primatologo, protagonista carismatico e fisico, noto come “The Rock” (visto in San Andreas e Fast & Furious).

Naomie Harris come Kate Caldwell: genetista brillante e determinata, ex dipendente di Energyne (nota per Moonlight e Skyfall).

Malin Åkerman come Claire Wyden: spietata CEO di Energyne, mente dietro l’esperimento (vista in Watchmen).

Jake Lacy come Brett Wyden: fratello di Claire, meno astuto ma altrettanto coinvolto (conosciuto per The Office USA).

Jeffrey Dean Morgan come Harvey Russell: agente governativo sarcastico che aiuta Davis (famoso per The Walking Dead come Negan).

Joe Manganiello come Burke: leader di un’unità militare privata (visto in True Blood).

Marley Shelton come Dr. Kerry Atkins: scienziata della stazione spaziale distrutta all’inizio del film.

Jason Liles: interpreta George tramite motion capture, dando vita al gorilla con un’intensa preparazione fisica studiando i veri primati.

