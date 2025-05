Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 23 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Rambo – Last Blood. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rambo – Last Blood – Trama

Undici anni dopo gli eventi in Birmania, John Rambo (Sylvester Stallone), veterano della guerra del Vietnam, vive una vita tranquilla nel ranch di famiglia a Bowie, Arizona, gestendo un allevamento di cavalli con l’amica Maria Beltran (Adriana Barraza) e la nipote di lei, Gabrielle (Yvette Monreal), che considera come una figlia. Gabrielle, contro il volere di Rambo e Maria, si reca in Messico per rintracciare il padre biologico, Miguel, che l’ha abbandonata anni prima.

Dopo un incontro doloroso con lui, Gabrielle viene drogata e rapita da un cartello messicano guidato dai fratelli Hugo (Sergio Peris-Mencheta) e Victor Martinez (Óscar Jaenada), coinvolti nel traffico di giovani donne. Informato della scomparsa, Rambo si reca in Messico, dove viene aggredito e ferito dal cartello. Aiutato dalla giornalista Carmen Delgado (Paz Vega), che indaga sui Martinez per vendicare la sorella, Rambo si riprende e localizza Gabrielle, ma la trova drogata e muore per overdose durante il viaggio di ritorno.

Infuriato, Rambo prepara trappole nel ranch e torna in Messico, uccidendo Victor e attirando Hugo e i suoi uomini in Arizona. Qui, Rambo elimina i sicari con trappole mortali e uccide Hugo in uno scontro finale. Ferito, Rambo si siede sotto il portico del ranch, riflettendo sulla sua vita e giurando di continuare a combattere, mentre i flashback delle sue avventure scorrono nei titoli di coda.

Rambo – Last Blood – Cast

Sylvester Stallone: John Rambo

Paz Vega: Carmen Delgado

Yvette Monreal: Gabrielle

Adriana Barraza: Maria Beltran

Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

Óscar Jaenada: Victor Martinez

Joaquín Cosío: El Flaco

Louis Mandylor: Sceriffo

Fenessa Pineda: Gizelle

Marco de la O: Miguel

