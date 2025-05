Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 9 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Rambo III. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rambo III – Trama

Rambo III è un film d’azione del 1988, diretto da Peter MacDonald, terzo capitolo della saga di John Rambo.

John Rambo (Sylvester Stallone), in cerca di pace, vive in un monastero buddista in Thailandia, dedicandosi a lavori manuali e combattimenti clandestini per beneficenza. Quando il suo ex comandante, il colonnello Samuel Trautman (Richard Crenna), gli propone una missione per rifornire i ribelli mujaheddin in Afghanistan contro i sovietici, Rambo rifiuta.

Tuttavia, dopo che Trautman viene catturato dai russi durante l’operazione, Rambo decide di intervenire. Con l’aiuto di Mousa (Sasson Gabai), un ribelle afghano, e di un giovane ragazzo, Hamid (Doudi Shoua), Rambo si infiltra in una base sovietica pesantemente sorvegliata. Affrontando il brutale colonnello Zaysen (Marc de Jonge) e il suo esercito, Rambo scatena una guerra personale per liberare Trautman e i prigionieri, culminando in un epico scontro con carri armati ed elicotteri. Il film, ambientato durante la guerra sovietico-afghana, mescola azione spettacolare e propaganda dell’epoca Reagan.

Rambo III – Cast

Sylvester Stallone – John J. Rambo: il veterano di guerra, fisicamente imponente dopo otto mesi di allenamento intensivo. Stallone, anche co-sceneggiatore, richiese un jet Gulfstream da 12 milioni di dollari come parte del compenso.

Richard Crenna – Colonnello Samuel Trautman: mentore di Rambo, qui alla sua ultima apparizione nella saga.

Marc de Jonge – Colonnello Alexei Zaysen: l’antagonista sovietico, spietato e autoritario.

Kurtwood Smith – Robert Griggs: funzionario americano che coordina le operazioni.

Sasson Gabai – Mousa Ghani: guida afghana che aiuta Rambo.

Doudi Shoua – Hamid: giovane ribelle che segue Rambo.

Spiros Focás – Masoud: leader dei mujaheddin.

Randy Raney, Marcus Gilbert: ruoli secondari come soldati sovietici.

