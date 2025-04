Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 25 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Rambo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rambo – Trama

Il film Rambo (titolo originale: First Blood), è un classico d’azione del 1982 diretto da Ted Kotcheff, primo capitolo della saga con protagonista Sylvester Stallone.

John Rambo, veterano della guerra del Vietnam ed ex Berretto Verde decorato con la Medaglia d’Onore, arriva nella cittadina di Hope, Washington, per visitare un vecchio compagno d’arme, scoprendo che è morto di cancro a causa dell’esposizione all’Agente Arancio. Scambiato per un vagabondo dallo sceriffo locale Will Teasle, Rambo viene arrestato per vagabondaggio. Alla stazione di polizia, subisce abusi e brutalità che risvegliano i traumi delle torture subite in Vietnam. Rambo si ribella, mette ko gli agenti, fugge rubando una motocicletta e si rifugia nei boschi. Inizia così una caccia all’uomo: Teasle e la polizia locale, affiancati dalla Guardia Nazionale, cercano di catturarlo, ma Rambo, grazie alle sue abilità di guerriglia, tiene in scacco oltre 200 uomini.

Il suo ex comandante, il colonnello Samuel Trautman, interviene per mediare, convincendo Rambo a consegnarsi dopo un confronto emotivo in cui il reduce esprime il suo senso di alienazione e abbandono. Il film, tratto dal romanzo Primo sangue di David Morrell, si distingue per il tono drammatico e la denuncia delle difficoltà dei reduci, con meno violenza rispetto al libro (Rambo non uccide direttamente nessuno, tranne causare indirettamente la morte di un agente)..

Rambo – Cast

Sylvester Stallone: John J. Rambo, il protagonista, un reduce tormentato ma letale. Stallone, pagato 3,5 milioni di dollari, contribuì anche alla sceneggiatura, rendendo il personaggio meno violento e più empatico.

Richard Crenna: Colonnello Samuel Trautman, ex comandante di Rambo, che cerca di fermare la caccia all’uomo. Ruolo ottenuto dopo il rifiuto di attori come Lee Marvin, Kirk Douglas e Rock Hudson.

Brian Dennehy: Sceriffo Will Teasle, antagonista arrogante che scatena il conflitto. Ruolo rifiutato da Gene Hackman e Robert Duvall. Dennehy eseguì molti dei suoi stunt.

Bill McKinney: Dave Kern, capitano della polizia statale.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram