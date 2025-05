Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Rambo 2 – La vendetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rambo 2 – La vendetta – Trama

Tre anni dopo gli eventi del primo film, John Rambo (Sylvester Stallone), veterano della guerra del Vietnam ed ex berretto verde, è condannato ai lavori forzati in un penitenziario di Washington per le azioni commesse a Hope. Il suo ex comandante, il colonnello Samuel Trautman (Richard Crenna), gli offre la libertà in cambio di una missione pericolosa: tornare in Vietnam per documentare fotograficamente la presenza di prigionieri di guerra americani (POW) ancora detenuti nei campi militari vietnamiti. Rambo accetta e raggiunge una base americana in Thailandia, dove incontra Marshall Murdock (Charles Napier), un burocrate che supervisiona l’operazione.

In Vietnam, Rambo si infiltra in un campo di prigionia con l’aiuto di Co Bao (Julia Nickson), una giovane vietnamita che collabora con gli Stati Uniti e sviluppa un legame affettuoso con lui.

Contravvenendo agli ordini di Murdock, che gli aveva imposto di limitarsi a scattare foto, Rambo libera un prigioniero. Tuttavia, scopre che la missione è una facciata: Murdock, temendo le implicazioni politiche di un salvataggio, ordina di abbandonarlo. Tradito e catturato, Rambo è torturato dai vietnamiti e dai loro alleati sovietici, guidati dal colonnello Podovsky (Steven Berkoff). Con l’aiuto di Co Bao, Rambo si libera, ma la ragazza viene uccisa, scatenando la sua furia. Da solo, conduce una guerra personale contro i nemici, massacrando soldati vietnamiti e russi, liberando i prigionieri e rubando un elicottero sovietico per tornare alla base. Qui, affronta Murdock, denunciando la corruzione e il tradimento, e chiede che i reduci siano rispettati dal loro paese. Il film si chiude con Rambo che rifiuta di tornare in patria, scegliendo di vivere “giorno per giorno”.

Il film, simbolo del cinema reaganiano, è un action patriottico che tocca il tema dei POW/MIA, con un’enfasi su azione spettacolare e nazionalismo, distante dal tono introspettivo del primo capitolo.

Rambo 2 – La vendetta – Cast

Sylvester Stallone: John J. Rambo, il protagonista, un ex berretto verde tormentato ma letale. Stallone ha anche co-scritto la sceneggiatura con James Cameron.

Richard Crenna: Colonnello Samuel Trautman, mentore e amico di Rambo, che lo coinvolge nella missione.

Charles Napier: Marshall Murdock, burocrate corrotto che tradisce Rambo.

Steven Berkoff: Tenente Colonnello Podovsky, spietato ufficiale sovietico.

Julia Nickson: Co Bao, la combattente vietnamita che aiuta Rambo e si innamora di lui.

Martin Kove: Ericson, pilota dell’elicottero che abbandona Rambo.

George Cheung: Capitano Vinh, ufficiale vietnamita.

Andy Wood: Banks, membro della squadra di Murdock.

William Ghent: Capitano Kinh, altro ufficiale nemico.

Voyo Goric: Sergente Yushin, soldato sovietico.

