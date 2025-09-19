Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Race for Glory Audi vs Lancia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Race for Glory Audi vs Lancia – Trama

Il film, diretto da Stefano Mordini, è ispirato a eventi reali e racconta la storica rivalità tra il team tedesco Audi Sport, guidato da Roland Gumpert con la trazione integrale dell’Audi Quattro, e il team italiano Lancia Abarth, capitanato dal carismatico Cesare Fiorio con la Lancia Rally 037 a trazione posteriore, durante il Campionato del Mondo Rally del 1983. Contro ogni previsione, la Lancia, sfavorita, combatte per riconquistare la gloria perduta grazie a innovazione, coraggio e assunzioni strategiche come quella del pilota tedesco Walter Röhrl, in una sfida epica che tiene il pubblico col fiato sospeso fino all’ultima gara, tra Monte Carlo, Portogallo, Grecia e Sanremo.

Race for Glory Audi vs Lancia – Cast

Riccardo Scamarcio: Cesare Fiorio (team manager Lancia)

Daniel Brühl: Roland Gumpert (team manager Audi)

Volker Bruch: Walter Röhrl (pilota Lancia)

Katie Clarkson-Hill: Jane McCoy

Haley Bennett: (ruolo non specificato nei dettagli principali)

Esther Garrel: (ruolo non specificato nei dettagli principali)

Axel Gallois: Ispettore francese Dupont

Giulio Brizzi: Ugo Kurt

