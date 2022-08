Quiz, film-tv Rai 1: trama, cast e quante puntate

Lunedì 29 agosto 2022, alle 21:25 su Rai 1 va in onda Quiz, una miniserie che racconta un storia realmente accaduta in Inghilterra e che ha al centro una presunta truffa messa in atto durante le registrazioni del celebre quiz Chi vuol essere milionario (da noi in onda per anni su Canale 5).

Ma da quante puntate è composto Quiz? Raiuno presente la produzione come un film-tv, ma in realtà è una miniserie in tre episodi. La rete ammiraglia Rai manda in onda, però, tutte e tre le puntate in un’unica serata.

Quiz film-tv Rai 1, la trama

Siamo nel 2001. Mentre il mondo è sotto shock per l’attentato alle Torri Gemelle, in Inghilterra si scatena uno scandalo, legata alla partecipazione a Chi vuol essere milionario del Maggiore Charles Ingram (Matthew Macfadyen).

L’uomo, dopo aver superato la prova del “dito più veloce”, si siede davanti al conduttore Chris Tarrant (Michael Sheen). All’inizio si mostra molto impacciato e impreparato, ma nella puntata successiva inizia a dare tutte le risposte esatte, fino a vincere l’ambito milione di sterline.

Qualcuno, nella produzione, si accorge però di alcuni colpi di tosse provenienti dal pubblico e che potrebbero averlo indirizzato a dare le risposte. I sospetti si spostano verso Diana Ingram (Sian Clifford), moglie di Charles, e suo cognato Adrian (Trystan Gravelle). Il film-tv racconta com’è nato il quiz, per poi spostarsi alle indagini ed al processo per stabilire se ci sia stata una truffa.

Quiz, film-tv Rai 1, cast

Matthew Macfadyen: Maggiore Charles Ingram

Michael Sheen: Chris Tarrant

Sian Clifford: Diana Ingram

Trystan Gravelle: Adrian Pollock

Mark Bonnar: Paul Smith

Aisling Bea: Claudia Rosencratz

Elliot Levey: David Briggs

Risteárd Cooper: David Liddiment

Quiz, film-tv Rai 1, come vederlo?

È possibile vedere Quiz durante la messa in onda su Raiuno oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.