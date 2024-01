Quinta dimensione – Il futuro è già qui, prima puntata 13 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il sabato sera di Raitre torna ad essere all’insegna della divulgazione con la terza edizione di Quinta dimensione-Il futuro è già qui, programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Quattro puntate per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Il tutto, con un linguaggio accessibile e immediato e con ospite fissa di tutte le puntate Amalia Ercoli Finzi.

Il programma è nato da un’idea di Jean Pierre el Kozeh e della stessa Gallavotti ed è da lei scritto e condotto. Hanno contribuito ai testi Maria Chiara Albicocco, Francesca Buoninconti, Paolo Conte, Fabio Mazzeo, Paola Miletich e Fiorella Ravera. Delegato Rai Giulia Lanza. La regia è di Luca Granato. Prodotto da Ballandi per Rai Cultura.

Quinta dimensione 2024, puntata 13 gennaio

Il programma si chiede cosa stia succedendo al nostro pianeta, se il suo stato di salute condiziona la nostra e sa qualità della nostra vita sarà compromessa dai cambiamenti climatici che lo stanno interessando.

Il programma racconta cosa dice la ricerca in merito, ma soprattutto quali sono le tante soluzioni e progetti che si stanno pensando per rendere la vita non solo più sostenibile, ma più piacevole di quando non lo sia oggi, in un mondo segnato da inquinamento e invivibilità.

In trasmissione alcuni ospiti come Giovanni Soldini, che racconterà come ha visto cambiare i mari e del contributo che egli stesso sta dando alla ricerca. All’Istituto di Oceanografia e Geofisica di Trieste si vedrà come i ricercatori studiano gli abissi e come raccolgono dati per conoscere il nostro “pianeta d’acqua”. Si spiegherà poi perché al riscaldamento climatico corrispondono più eventi estremi, anche freddi, e fino a che punto è possibile prevederli.

Si scoprirà come i ricercatori svizzeri pensino di ridisegnare il traffico urbano per renderlo più efficiente di quanto non sia persino nella efficientissima Zurigo. E ancora, come si può riciclare il calcestruzzo utilizzandolo allo stesso tempo per intrappolare anidride carbonica.

Si approfondirà anche l’impatto dei cambiamenti climatici sulla nostra salute e come attenuarlo e si raggiungerà Alberobello, in Puglia, per capire cosa possono insegnare le tecniche di costruzione tradizionali.

Ci si domanderà quanto convengano davvero le auto elettriche, fino a che punto possono fare la differenza, quali siano i vantaggi ma anche i punti critici del solare e quanto costerà rendere la nostra presenza sul pianeta sostenibile. Amalia Ercoli Finzi ricorderà perché la Terra è unica e Gianfranco Ravasi sottolieneerà il dovere prendercene cura perchè solo così facendo si potrà costruire un futuro possibile e sostenibile.