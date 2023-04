Quinta dimensione – Il futuro è già qui, la prima puntata del 15 aprile 2023

Il sabato sera di Raitre continua ad essere all’insegna della divulgazione. Dal 15 aprile 2023, infatti, alle 21:45 torna con la seconda edizione Quinta dimensione-Il futuro è già qui, programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Quattro puntate per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Il tutto, con un linguaggio accessibile e immediato.

Nel corso di questa edizione, Barbara Gallavotti analizzerà alcuni bisogni primari che accomunano la nostra specie a moltissime altre: quello di nutrirsi, di comunicare, di unirsi per generare discendenti e quello, unicamente umano, di creare e preservare l‘antichità e l‘arte.

Quinta dimensione 2023, puntata 15 aprile

La nuova edizione comincia da Parigi, con una puntata speciale dedicata all’arte. Protagonista Notre Dame nel giorno del quarto anniversario dall’incendio che, nel 2019, l’ha gravemente danneggiata. Attraverso immagini inedite, si avrà il privilegio di vedere come la Cattedrale, simbolo della città, grazie alla collaborazione tra artisti e ricercatori, sta letteralmente rinascendo dalle sue ceneri.

Si capirà come scienza e tecnologia possano aiutare, a salvaguardare e a scoprire i racconti che capolavori e resti antichi racchiudono. Si vedrà come gli strumenti tecnologici sono oggi parte della quotidianità degli artisti, ai quali però spetta il compito di stabilire il confine fra ciò che deriva dalla loro creatività e ciò che è frutto, ad esempio, dell’intelligenza artificiale.