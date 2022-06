Questo strano mondo su DMAX: orari, cast e puntate

Marco Berry è pronto al suo debutto su DMAX, il canale visibile sul numero 52 del digitale terrestre. Il noto conduttore, divulgatore e illusionista sarà alla guida di Questo strano mondo, il nuovo programma in onda in prima serata da martedì 21 giugno.

Uno programma che vuole essere un viaggio per spiegare alcuni tra i fenomeni più bizzarri e curiosi al mondo: incredibili fenomeni metereologici nel Midwest americano o nei siti Maya, animali mai visti prima in Alaska, avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli della California, incontri ravvicinati nelle profondità oceaniche, curiosi fasci di luce che squarciano il cielo in Argentina, inspiegabili rumori in una cittadina del Canada e tanto altro.

Il tutto con la conduzione di Marco Berry che guiderà lo spettatore attraverso l’investigazione di una serie di accadimenti apparentemente inspiegabili ma che possono risalire ad una spiegazione scientifica.

Questo strano mondo: date e orari

Le prime due puntate di Questo strano mondo, dal titolo “Creature” e “Nebbia killer”, andranno in onda su DMAX martedì 21 giugno, a partire dalle ore 21.25. Il programma prevede un totale di 10 puntate di circa 60 minuti ciascuno e saranno proposte sempre due puntate ogni martedì sera.

Questo strano mondo puntate in streaming

Le puntate di Questo strano mondo possono essere viste in sul sito ufficiale di discovery+, dove sono disponibili in anteprima per tutti gli abbonati al servizio. Per tutti gli altri, invece, sono disponibili subito dopo la messa in onda televisiva.