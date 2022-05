Questa è casa mia! su Real Time: orari e puntate

Questa è casa mia! approda su Real Time. Si tratta della versione versione italiana del format originale This is my house targato BBC, factual-game show che di puntata in puntata vede protagonisti quattro concorrenti che dovranno convincere una giuria composta da quattro volti noti dello spettacolo che quella mostrata sia casa loro. Solo uno dei concorrenti, però, dice la verità.

Il programma andrà in onda con la prima puntata venerdì 6 maggio a partire dalle ore 21.20 su Real Time e sarà proposto ogni venerdì. La conduzione è affidata a Tommaso Zorzi.

Questa è casa mia!: cast

Come già accennato, Questa è casa mia! è condotto da Tommaso Zorzi e ogni puntata vedrà protagonisti quattro diversi concorrenti.

La giuria, invece, è sempre la stessa ed è composta da quattro volti noti del mondo dello spettacolo: Roberta Tagliavini, antiquaria che ha già partecipato a Cash or Trash e protagonista de La Mercante di Brera), la showgirl Stefania Orlando, l’attrice comica Barbara Foria e dal comico e influencer Nicola Conversa, noto principalmente per essere uno dei componenti dei Nirkiop.

Questa è casa mia! puntate in streaming

Le puntate di Questa è casa mia! possono essere viste in diretta streaming sul sito ufficiale di discovery+. I vari episodi saranno visibili gratuitamente sùbito dopo la messa in onda televisiva.