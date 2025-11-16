Quello che non so di te, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Quello che non so di te. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quello che non so di te – Trama

“Quello che non so di te” (titolo originale: Finding You) è una commedia romantica del 2021, diretta da Brian Baugh e basata sul romanzo young-adult There You’ll Find Me di Jenny B. Jones. La storia ruota attorno a Finley Sinclair (interpretata da Rose Reid), una talentuosa ma insicura violinista che, delusa da un’audizione fallita negli Stati Uniti, decide di trascorrere un semestre di studi in un pittoresco villaggio costiero dell’Irlanda.

Qui, vive con la stessa famiglia che aveva ospitato suo fratello scomparso anni prima, in un tentativo di ritrovare se stessa e superare il lutto.Durante il viaggio, Finley incontra Beckett Rush (Jedidiah Goodacre), un carismatico e famoso attore di Hollywood impegnato nelle riprese del suo nuovo film fantasy medievale ambientato in quelle terre. Nonostante le differenze tra i due – lei è introversa e concentrata sulla musica, lui è un rubacuori sotto i riflettori – nasce un’improbabile attrazione.

Beckett convince Finley a lasciarsi andare e vivere il momento, mentre lei lo aiuta a interrogarsi sul suo futuro, dominato dalle pressioni del padre-manager e dal mondo dello spettacolo. Tra romanticismo, umorismo e momenti di crescita personale, la coppia affronta sfide come la fama, le insicurezze e un bivio esistenziale, scoprendo che la felicità era più vicina di quanto pensassero.

Il film, girato tra i paesaggi mozzafiato dell’Irlanda, mescola elementi di teen comedy con tocchi sentimentali, esplorando temi come la realizzazione dei sogni, l’amore inaspettato e il superamento delle paure.

Quello che non so di te – Cast

Rose Reid nel ruolo di Finley Sinclair (protagonista, la violinista americana)

Jedidiah Goodacre nel ruolo di Beckett Rush (l’attore di Hollywood)

Katherine McNamara nel ruolo di Taylor Risdale (amica di Beckett)

Vanessa Redgrave nel ruolo di Cathleen Sweeney (la saggia figura anziana)

Tom Everett Scott nel ruolo di Montgomery Rush (padre e manager di Beckett)

Patrick Bergin nel ruolo di Seamus (l’eccentrico membro della famiglia ospitante)

Saoirse-Monica Jackson nel ruolo di Emma Callaghan (amica di Finley)

Judith Hoag nel ruolo di Jennifer Sinclair (madre di Finley)

Natalie Britton nel ruolo di Gemma Quinlan (personaggio secondario nel villaggio)