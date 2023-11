Quelli che mi vogliono morto, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Quelli che mi vogliono morto, che con il vecchio musicarello di Caterina Caselli condivide solo il titolo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quelli che mi vogliono morto – Trama

“Quelli che mi vogliono morto” è un film d’azione e thriller del 2021 diretto da Taylor Sheridan. La trama del film ruota attorno a una giovane ragazza di nome Connor, interpretata da Finn Little, che è testimone di un omicidio. Per proteggerla, viene inviata in una remota località montana e affidata alla custodia di Hannah, una donna traumatizzata e specializzata nel soccorso di incendi interpretata da Angelina Jolie.

Mentre la ragazza si nasconde, un gruppo di assassini senza scrupoli, interpretati da Nicholas Hoult e Aidan Gillen, dà loro la caccia in modo da eliminare ogni prova dell’omicidio. Nel frattempo, un incendio di grandi dimensioni si scatena nella zona, mettendo a rischio sia la vita di Connor che di Hannah.

Insieme, Hannah, Ethan e Connor devono combattere contro l’incendio e sfuggire ai pericolosi assassini, cercando al contempo di scoprire la verità dietro l’omicidio e il motivo dell’interesse dei criminali per la ragazza.

Quelli che mi vogliono morto – Cast

Il cast principale include:

– Angelina Jolie nel ruolo di Hannah Faber

– Finn Little nel ruolo di Connor Casserly

– Nicholas Hoult nel ruolo di Patrick Blackwell

– Aidan Gillen nel ruolo di Jack Blackwell

– Jon Bernthal nel ruolo di Ethan Sawyer

– Medina Senghore nel ruolo di Allison, moglie di Ethan

– Tyler Perry nel ruolo di Arthur Phillip

– Jake Weber nel ruolo di Owen Casserly, padre di Connor