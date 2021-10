Quelli che il lunedì, il cast e la resident band

Una nuova forma per Quello che il calcio, da quest’anno in onda il lunedì sera. Si chiama Quelli che il lunedì la nuova versione dello storico programma sportivo di Raidue, in onda da lunedì 4 ottobre alle 21:20. Alla conduzione, anche quest’anno, Luca e Paolo con Mia Ceran.

Ma da chi è composto il cast di Quelli che il lunedì? Gran parte delle persone coinvolte nel programma in prima serata sono state protagoniste già della versione domenicale nelle recenti edizioni: per quanto riguarda i comici, rivedremo Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria e Toni Bonji, con le loro imitazioni. A loro si aggiungono le nuove leve della stand-up comedy italiana, ovvero Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso.

Confermato anche Enrico Lucci, come inviato lungo l’Italia, alla ricerca di eventi e personaggi particolari. La postazione social è ancora una volta curata da Melissa Greta Marchetto, che racconta le stranezze del web al pubblico. Sul lato sportivo, oltre ad Adriano Panatta, ci saranno anche Marco Mazzocchi e Federico Russo, che commenteranno la settimana sportiva appena trascorsa con una serie di ospiti.

Infine, la resident band: non ci sono più i Jaspers, ma una band formata dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce).