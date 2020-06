Quelli che il calcio, ospiti ultima puntata del 7 giugno 2020

Ultima puntata, in forma speciale, per Quelli che il calcio, che torna in onda in diretta dopo 3 mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella puntata di oggi, domenica 7 giugno 2020, dalle 14:00 su Raidue, Luca e Paolo e Mia Ceran accompagneranno il pubblico in un viaggio del campionato interrotto e pronto a ripartire.

Si cercherà, quindi, di fare il punto della situazione e di rinfrescare la memoria al pubblico ed agli appassionati di calcio perché siano pronti quando, il 20 giugno, il Campionato riprenderà. Il punto sul campionato sarà fatto da Emanuele Dotto e Bruno Pizzul, mentre lo studio sarà popolato anche da alcuni tifosi d’eccezione: Enrico Bertolino per l’Inter, Neri Marcorè e Filippo Tortu per la Juve, Fabrizio Biasin e Totò Schillaci.

Francesco Mandelli, invece, sarà in collegamento davanti a San Siro; da Roma e Napoli, invece, Max Giusti e Francesco Paolantoni. Con Davide Cassan, ct della Nazionale Italiana di ciclismo, si parlerà invece delle due ruote. Non mancheranno, poi, gli interventi di Enrico Lucci, che monitorerà la Fase 3 in compagnia di Flavia Vento.

Presente, infine, il cast fisso, composto da Melissa Greta Marchetto, Federico Russo, Adriano Panatta e dai comici Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Tony Bonji, Liliana Fiorelli ed Enzo Paci.

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.