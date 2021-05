Quelli che il calcio, gli ospiti dell’ultima puntata del 2 maggio 2021

Il 2 maggio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la ventiquattresima ed ultima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nell’ultima puntata, potrebbe essere la domenica in cui lo scudetto potrebbe essere assegnato all’Inter, il primo a una squadra diversa dalla Juventus dopo nove anni di dominio incontrastato dei bianconeri. È pronta a festeggiare in studio una mini-curva interista composta dal comico Enrico Bertolino e dal giornalista Fabrizio Biasin.

Ci saranno anche Francesco Paolantoni e Adriano Panatta con Arisa, che presenterà il suo nuovo singolo, “Ortica”, prodotto da Jason Rooney. A completare il parterre due grandi nomi dello sport come Jury Chechi e Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio del martello.

E proprio in una gara agonistica non meno prestigiosa si esibirà Paolo Kessisoglu, che abbandonerà lo studio con una maglia rosa addosso per sfidare in bicicletta per le strade di Milano, a pochi giorni dal via del Giro d’Italia, il due volte campione del mondo Paolo Bettini. Prima, però, dopo settimane di “clamorose” sue imitazioni, Paolo incontrerà in collegamento via Skype Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova. Enrico Lucci invece sarà agli Uffizi di Firenze insieme al direttore Eike Schmidt.

Il comico Ubaldo Pantani imiterà Antonio Conte e Sigfrido Ranucci e non mancheranno la Myrta Merlino di Barbara Foria e la Licia Flowers di Brenda Lodigiani, che tornerà a vestire anche i panni di Diletta Leotta. Infine, giro di firmacopie per lo scrittore Gustavo delle Noci (Toni Bonji).

La domenica pomeriggio del pallone si aprirà con l’anticipo dell’ora di pranzo fra Lazio e Genoa: allo stadio Olimpico di Roma, per i biancocelesti, ci sarà Stefano Pantano. Alle 15:00 tre partite in contemporanea: Bologna-Fiorentina, seguita da Alberto Cazzola (lo Stato Sociale) e dalla due volte campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, Napoli-Cagliari, commentata dal conduttore Fabrizio Rocca e dallo scrittore Flavio Soriga, e Sassuolo-Atalanta, con Sara Piccinini, moglie del difensore Federico Peluso e l’atalantino “doc” Omar Fantini.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.