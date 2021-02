Il 7 febbraio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la tredicesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella tredicesima puntata, tra gli ospiti ci saranno Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio con il martello. L’atleta genovese, tifosa blucerchiata, troverà in studio il conterraneo Dario Vergassola, comico con il cuore diviso tra fede sampdoriana e spezzina; l’atalantino Omar Fantini e lo juventino Neri Marcorè, che daranno vita a simpatici siparietti con il nostro Adriano Panatta.

Enrico Lucci testerà la resistenza delle sue papille gustative in quel di Padova, dove un’azienda alleva insetti commestibili, il cibo del futuro secondo gli esperti dell’agroalimentare. Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci saranno invece a Firenze, dove si prepara per le prossime gare di eptathlon la pluricampionessa Sveva Gerevini.

All’indomani del probabile addio a Palazzo Chigi, Ubaldo Pantani sarà ancora una volta il portavoce Rocco Casalino, e non mancheranno ovviamente le anticipazioni del suo Sigfrido Ranucci. La versatile Brenda Lodigiani si candiderà per il ruolo di cantante mascherato nel programma di Milly Carlucci, mentre Barbara Foria riproporrà la straordinaria imitazione di Serena Bortone. Con lo scrittore impegnato Gustavo delle Noci Toni Bonji adatterà alla letteratura i suoi esilaranti giochi di parole.

La giornata calcistica offrirà alle 15:00 la partita della capolista Milan contro il Crotone, che sarà seguita dal comico Francesco Mandelli insieme al cantante Marcello Cirillo. A Udine, per lo scontro dell’Est fra i bianconeri e il Verona, ci saranno invece Stefania Okaka e l’attrice Clizia Fornasier.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.