Quelli che il calcio, gli ospiti del 29 novembre 2020

Il 29 novembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la quarta puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella quarta puntata, immancabile il ricordo di Diego Armando Maradona, con Giorgio Terruzzi, Demetrio Albertini e Pasquale Bruno. Tra gli ospiti i comici tifosi Michela Giraud e Neri Marcoré, ed il maestro italiano della racchetta Adriano Panatta.

Prima volta in studio, invece, per Maccio Capatonda, che presenta la sua opera letteraria intitolata Libro. Spazio poi al quiz “Quanto calcio ne sai?”, a cui si sottoporranno il rossonero Albertini e il nerazzurro Evaristo Beccalossi e i tanti “ospiti” in studio interpretati da Ubaldo Pantani: Nicola Porro, Simone Inzaghi; la Luisella Costamagna di Brenda Lodigiani; la mamma no-mask di Barbara Foria; l’Agente Mormora di Toni Bonji; ma anche il virologo Matteo Bassetti, in cui si cimenterà Paolo Kessisoglu.

L’inviato Enrico Lucci farà conoscere quali sono i nuovi animali da compagnia. Per la finestra sugli altri sport, la giornalista sportiva Francesca Brienza intervisterà dal campo di allenamento a Como la campionessa di salto in alto Alessia Trost. Sarà invece l’ex schermidore Stefano Pantano a parlare della giornata calcistica, inaugurata da Lazio-Udinese.

A seguire Francesco Mandelli e Lorenzo Baglioni commenteranno da San Siro Milan-Fiorentina, mentre, a Bologna, per la gara fra i rossoblu emiliani e quelli calabresi del Crotone, sarà sfida, anche musicale, tra Marcello Cirillo e il duo dello Stato Sociale Alberto Cazzola e Lodovico Guenzi.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.