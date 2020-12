Quelli che il calcio, gli ospiti del 20 dicembre 2020

Il 20 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la settima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella settima puntata, in studio ci saranno tre grandi stelle, fra passato e presente, dal maestro della racchetta Adriano Panatta al signore degli anelli Juri Chechi per finire con il roseo futuro della pallavolista della nazionale Cristina Chirichella.

Mentre i due nerazzurri di sponde opposte, l’interista Enrico Bertolino e l’atalantino Omar Fantini, si punzecchieranno sulla lotta al vertice della classifica, l’inviato Enrico Lucci incontrerà Valeria Marini tra le stelle di casa sua.

Saranno natalizie, invece, le stelle che correderanno la rabbia giornalistica di Mario Giordano, alias Ubaldo Pantani, impegnato anche a interpretare un’altra firma della stampa e dei media televisivi come Nicola Porro. Spazio all’attualità pandemica con lo stato di salute del primo uomo vaccinato in Inghilterra, William Shakespeare (Luca Bizzarri), con il virologo Bassetti (Paolo Kessisoglu) e le continue proteste dei no-mask rappresentate da Barbara Foria. Toni Bonji sarà, invece, lo scrittore fresco di stampa Gustavo delle Noci.

Dopo una parentesi sciistica, con gli aggiornamenti dallo Slalom Gigante in Alta Badia forniti da Francesca Brienza, saranno ben quattro le partite delle 15 seguite dai nostri inviati: Benevento-Genoa con il comico Carmine Del Grosso e l’ex rossoblù Claudio Onofri; Cagliari-Udinese con la fidanzata di Simeone, Giulia Coppini, e il cantante comico Ruggero dei Timidi; Inter-Spezia con il giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin e il ligure Dario Vergassola; Sassuolo-Milan con la neroverde Sara Peluso e l’attore rossonero Francesco Mandelli.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.