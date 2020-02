Quelli che il calcio, gli ospiti del 16 febbraio 2020

Oggi, domenica 16 febbraio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Adriano Panatta, Neri Marcorè, Filippo Tortu, Giorgia Cardinaletti, Alessandro Tiberi e Stefania Okaka che commenteranno le partite seguite dagli stadi ma anche le notizie che saranno al centro della puntata. In studio, inoltre, Federico Russo ed Emanuele Dotto, mentre Melissa Greta Marchetto, invece, darà spazio alla musica, con Anastasio, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo e che proporrà “Rosso di rabbia”.

Non mancheranno, poi, le imitazioni di Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani e Liliana Fiorelli, i collegamenti di Enrico Lucci e quelli dagli stadi per le partite dell’anticipo e quelle delle 15:00.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.