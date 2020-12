Quelli che il calcio, gli ospiti del 13 dicembre 2020

Il 13 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la sesta puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella sesta puntata, Bruno Pizzul, tra i telecronisti del Mondiale dell’82, ricorderà Paolo Rossi, morto nei giorni scorsi. Inoltre, cronaca in diretta dell’inedito scontro fra due spadaccini azzurri, l’ex Stefano Pantano e Rossella Fiamingo, campionessa ancora in attività. Ad osservarli Adriano Panatta, Enrico Bertolino ed il comico surreale Herbert Ballerina, che sarà uno dei protagonisti del cinepanettone di prossima uscita “In vacanza su Marte” con la coppia Boldi-De Sica.

Lo spezzino Dario Vergassola si cimenterà invece con il collaudato quiz della trasmissione, “Quanto calcio ne sai?”. Un po’ di buonumore, dopo il successo a Barcellona, da Andrea Pirlo/Ubaldo Pantani, che interpreterà anche il giornalista Nicola Porro. Dal confessionale del reality in cui è segregata parlerà ancora la contessa De Blanck (Brenda Lodigiani), mentre Barbara Foria sarà la manifestante mamma no-mask che abbiamo imparato a conoscere nelle scorse puntate. Un po’ di informazione corretta arriverà dal virologo Bassetti/Paolo Kessisoglu e dallo scrittore Delle Noci/Toni Bonji. Enrico Lucci, con la sua consueta discrezione, si introdurrà nella casa di uno dei volti più noti della Rai e della televisione: Alda D’Eusanio.

Dopo l’anticipo di Cagliari, fra isolani e nerazzurri di Milano, per noi seguito dalla Cholita Giulia Coppini, saranno tre le gare del pomeriggio cui assisteranno gli inviati speciali del programma: Atalanta-Fiorentina, con Diana Zapata, fidanzata del bomber colombiano, e Lorenzo Baglioni, per i viola; Bologna-Roma, con il rossoblù Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale, e la giornalista giallorossa Francesca Brienza; e Napoli-Sampdoria, con il presentatore partenopeo Fabrizio Rocca e l’ex martellista Silvia Salis.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.