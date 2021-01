Il 10 gennaio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la nona puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella nona puntata, per commentare la giornata calcistica inaugurata dal ghiotto anticipo tra Roma e Inter, ci saranno in studio il rapper e tifoso del Napoli Clementino e la calciatrice Eleonora Goldoni, che nel Napoli ci gioca, autrice del libro “Preferisco i tacchetti”. Insieme all’immancabile aneddotista Adriano Panatta torneranno il campione delle vasche Filippo Magnini e il comico juventino Neri Marcorè.

Conosceremo poi il lato più privato dell’ex parlamentare e ormai volto televisivo Antonio Razzi grazie alle domande indiscrete di Enrico Lucci, inviato nella sua casa di Pescara. Nel frattempo, apriremo la consueta finestra sugli sport meno mediatizzati con Francesca Brienza e il goffo Signor Opisso di Enzo Paci, che intervisteranno e si misureranno con l’atleta azzurra del pentathlon Elena Micheli.

Nuovi personaggi tutti da ridere: Barbara Foria sarà per la prima volta Serena Bortone, conduttrice di Rai1, mentre Ubaldo Pantani commenterà l’attualità calcistica travestendosi da Andrea Pirlo e quella politica nei panni di Nicola Porro e Sigfrido Ranucci. Toni più letterari con lo scrittore Gustavo delle Noci, interpretato da Toni Bonji.

Dopo l’anticipo d’alta classifica tra Roma e Inter, con due speciali appassionati di parte, il comico Massimo Bagnato e l’ex rugbista della nazionale Martin Castrogiovanni, saranno tre le partite del pomeriggio su cui ci aggiorneranno i nostri inviati: Verona-Crotone sarà seguita dall’attrice Clizia Fornasier e da Marcello Cirillo; Parma-Lazio dallo scrittore Paolo Nori e dall’ex schermista Stefano Pantano; e Udinese-Napoli dal cantante comico Ruggero dei Timidi e dall’attore Herbert Ballerina.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.