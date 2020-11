Quelli che il calcio, gli ospiti del 1° novembre 2020

Il 1° novembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la prima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità.

Nella prima puntata, Ubaldo Pantani proporrà una nuova imitazione, quella di Andrea Pirlo, mentre Toni Bonji tornerà ad essere l’Agente Mormora. Brenda Lodigiani, invece, sarà Luisella Costamagna; la new entry Barbara Foria si concentrerà invece sul popolo delle mamme.

In studio, insieme ad Adriano Panatta, Federico Russo e Marco Mazzocchi, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Francesco Mandelli, per parlare del duello Napoli-Milano. Per quanto riguarda i collegamenti, Alan Friedman racconterà le ore decisive delle elezioni americane, mentre Francesca Brienza parlerà dello skateboarding, nuova disciplina olimpica a Tokyo 2020. Insieme al signor Opisso (Enzo Paci) si collegherà dallo Skate Park di Milano con tre giovanissimi atleti della nostra nazionale: Ivan Federico, Asia Lanzi e Sergio Reinhardt.

Enrico Lucci sarà ad Otranto insieme a Yari Carrisi ed alla sua fidanzata Thea; il ciclista Filippo Ganna ricorderà i suoi successi al Giro d’Italia, mentre la lanciatrice del peso Danielle Madam racconterà gli ostacoli burocratici che le impediscono di vestire la maglia azzurra nelle competizioni internazionali. Non mancherà a musica dei Jaspers.

Infine, ci saranno i collegamenti dagli stadi: sarà seguita Udinese-Milan con il cantante comico Ruggero dei Timidi; sul neutro di Cesena, per Spezia-Juventus ci saranno il bianconero e figlio d’arte Mirko Casadei e Dario Vergassola, spezzino doc, ora con il cuore diviso a metà fra la sua città e la Samp; il granata Boosta e il biancoceleste Stefano Pantano ci aggiorneranno su Torino-Lazio.

Quelli che il calcio, streaming

E’ possibile seguire Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.