Quelli che il calcio, gli ospiti del 1° marzo 2020

Oggi, domenica 1° marzo 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti. In studio, inoltre, Federico Russo ed Emanuele Dotto. In una domenica in cui gran parte delle partite non si giocheranno per l’emergenza Coronavirus, il programma virerà inevitabilmente ancora di più verso il varietà.

Non mancheranno, inoltre, i collegamenti di Enrico Lucci, gli sketch di Paride Cocco e le imitazioni di Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani e Liliana Fiorelli. Melissa Greta Marchetto, inoltre, introdurrà l’ospite musicale, ovvero Junior Cally, che canterà il suo ultimo singolo, “No grazie”, contenuto nell’album “Ricercato”.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, come detto l’emergenza sanitaria ha spinto la Lega Serie A a posticipare al 13 maggio prossimo cinque gare previste tra ieri ed oggi a porte chiuse, ovvero Juventus-Inter, Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa, Parma-Spal ed Udinese-Fiorentina. In campo, alle 15:00, ci sarà solo Lecce-Atalanta, mentre Cagliari-Roma si giocherà alle 18:00.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.