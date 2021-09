Quelli che il calcio 2021, perché non è in onda? Ecco quando inizia

Il Campionato di Serie A è iniziato da qualche settimana, eppure nel pomeriggio di Raidue non compare ancora l’appuntamento di Quelli che il calcio, una colonna portante del palinsesto domenicale della seconda rete Rai che, con il pretesto di parlare il calcio, tiene compagnia affrontando numerosi argomenti e proponendo divertenti imitazioni.

Ma perché Quelli che il calcio 2021 non va in onda? Il motivo è semplice: Raidue ha deciso di promuovere il programma alla prima serata del lunedì. Dal momento che la domenica pomeriggio le partite in calendario sono ormai poche, la rete ha preferito dedicare allo storico programma uno spazio differente, in cui si possa parlare di calcio a fine giornata settimanale, non dimenticandosi ovviamente della parte comica e d’intrattenimento.

Quando inizia Quelli che il calcio 2021-2022? Il programma, che tra le sue varie novità cambierà titolo in Quelli che, ma sempre con la conduzione di Luca e Paolo e Mia Ceran, andrà in onda da lunedì 4 ottobre 2021, appunto in prima serata.