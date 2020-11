Quelli che il calcio 2020-21, il cast

Dal 1° novembre 2020, in ritardo rispetto al passato per lasciare spazio al Giro d’Italia, torna Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio di Raidue giunto alla 28esima edizione. Alla conduzione ritroviamo Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran, alle prese con le notizie dal mondo dello sport e non solo.

Il cast di questa edizione li vedrà affiancati da alcune conferme e novità: a commentare le notizie provenienti dal mondo del calcio e le nuove indicazioni sui protocolli sanitari ci saranno Federico Russo e Marco Mazzocchi. Per le notizie legate ai social network, tra serio e faceto, ci sarà invece ancora Melissa Greta Marchetto, mentre la musica sarà curata ancora una volta dai Jaspers.

Il divanetto sarà occupato da ospiti che si alterneranno nel corso della stagione: tra questi, da citare Adriano Panatta, Francesco Paolantoni, Francesco Mandelli e Francesca Brienza. Torna anche Enrico Lucci in collegamento lungo l’Italia per raccontare a modo suo il nostro Paese.

Quelli che il calcio, infine, riserva come sempre grande spazio alla comicità: quest’anno, oltre ai confermati Ubaldo Pantani (che tra i nuovi personaggi propone Andrea Pirlo), Toni Bonji e Brenda Lodigiani (che propone tra le novità Luisella Costamagna), c’è anche Barbara Foria ed il suo commento umoristico sul popolo delle mamme.