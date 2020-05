Quelli che aspettando il calcio, su Rai 2 il meglio delle ultime edizioni

Un appuntamento speciale, domenica 31 maggio dalle 14:00 su Raidue, riporta in tv dopo tre mesi Quelli che il calcio, il contenitore calcistico condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran. Quelli che aspettando il calcio non seguirà, ovviamente, le partite della Serie A (il campionato riprenderà il 20 giugno), ma riproporrà i momenti più divertenti delle ultime tre stagioni del programma.

Rivedremo, tra l’altro, le imitazioni di Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano e Toni Bonji, ma anche le incursioni di Dj Angelo ed i suoi collegamenti con squadre di calcio che hanno ricreato i gol appena segnati e gli ospiti che si sono succeduti in studio in queste edizioni.

Spazio anche agli avvenimenti calcistici più importanti, così come alle osservazioni di Mia Ceran ed, ovviamente, all’ironia di Luca e Paolo, tra sketch e centoni cantati con i Jaspers. Il tutto, in attesa dell’ultima puntata in diretta di Quelli che il calcio, prevista per domenica prossima, 7 giugno 2020.