Quella famiglia è mia, film-tv: trama, finale e cast

Il 3 settembre 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda in prima visione il film-tv Quella famiglia è mia, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime il 20 gennaio 2020 con il titolo “Psycho Nurse”. Come si può intuire dal titolo originale, il thriller racconta di un diabolico piano messo a punto da un’infermiera.

La trama di Quella famiglia è mia

Gwen (Lyndon Smith) è un’infermiera che è stata assunta a tempo pieno da Mira (Abbie Cobb) e Todd Llyod (Sean Faris), genitori di Max (Griffin Morgan), affetto da distrofia muscolare. La coppia, e soprattutto Mira, è contenta della scelta fatta, anche se Karen (Mieko Hillman), migliore amica di Mira, nutre qualche dubbio a proposito.

Nello stesso quartiere in cui vive la famiglia Lloyd abita anche la Dr.sa Keller (Rolonda Watts), che in passato ha avuto a che fare con Gwen, quando lavorava in ospedale: la donna ha infatti cercato di uccidere una paziente, Ida (Nancy Petersen), salvata in extremis dalla dottoressa. Non appena lo scopre, Gwen uccide la Dr.sa, facendo credere che sia morte per overdose.

Il suo piano è quello di uccidere Mira e diventare la nuova moglie di Todd e la nuova madre di Max: inizia così a fingersi per David Webber, uno dei partecipanti al gruppo di supporto a cui prende parte Mira, chattando con lei e camuffando la sua voce. Così facendo, inizia a far ingelosire Todd e a fargli credere che Mira non sia la donna così premurosa che pensava fosse.

Karen continua ad osservare il comportamenti di Gwen, fino a confrontarsi con l’infermiera che, di tutto punto, la uccide colpendola alle spalle. Non ha fatto però i conti con l’intenzione di Mira di incontrare dal vivo David (Jay Wilkins): quando questo le dice di non avere mai chattato con lei, Mira inizia a capire che c’è qualcosa che non va. Intuisce che Gwen è responsabile quando questa usa un aggettivo per definire Max usato anche dal finto David.

Quella famiglia è mia, finale

Dopo aver recuperato alcune prove, Mira pensa di recarsi dalla Polizia ma viene fermata da Gwen che, con la scusa di una passeggiata, la porta in una casa abbandonata per ucciderla. Ma Mira riesce a liberarsi colpendo Gwen, quindi scappa e viene raggiunta dal marito, che aveva trovato le prove della colpevolezza dell’infermiera.

Quella famiglia è mia, cast

Ecco il cast di Quella famiglia è mia:

Lyndon Smith: Gwen

Abbie Cobb: Mira Lloyd

Sean Faris: Todd Lloyd

Griffin Morgan: Max Lloyd

Mieko Hillman: Karen

Rolonda Watts: Dr.sa Keller

Nancy Petersen: Ida

Jay Wilkins: David Webber

Mallory Rose Diekmann: Cathy

Thomas Bell: Phil

Quella famiglia è mia, streaming

E’ possibile vedere Quella famiglia è mia in streaming sul sito ufficiale della Rai, sull’app per smart tv, tablet e smarthphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”.

Quella famiglia è mia, trailer