Quel bambino non sarà mai tuo, film-tv: trama, finale e cast

Il 4 giugno 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Quel bambino non sarà mai tuo, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime il 25 aprile 2020 con il titolo “Expectant” o “Dying for motherhood”. La storia vede al centro una ragazza che si ritrova nelle mani di una coppia pericolosa.

La trama di Quel bambino non sarà mai tuo

Tracy McCann (Hannah Bamberg) è una giovane cameriera che scopre di essere incinta. Senza soldi e con un fidanzato, il poliziotto Bobby (Daniel Contois), molto violento, decide di dare il bambino in adozione, senza dire nulla a lui. Si rivolge così ad un’agenzia che, per sorvolare il fatto che servirebbe anche la firma di Bobby, le presenta l’infermiera Genevieve (Emmanuelle Vaugier) e Patrick (Josh Ventura).

I due, molto cordiali, quando scoprono dei problemi economici della ragazza, la invitano a restare nella loro villa per la durata della gravidanza. Tracy accetta entusiasta, allontanandosi dal fidanzato: la gravidanza prosegue senza problemi, mentre Bobby continua ad essere sulle sue tracce.

Una sera, però, nell’aprire una finestra, Tracy fa scattare un allarme che spaventa la coppia, convinta che la ragazza volesse uccidersi. L’allarma fa arrivare sul posto anche la Polizia, ovvero Bobby, che scopre così dove si trova la ragazza.

Genevieve rivela a Tracy che un anno prima ha perso il figlio di un anno in un incidente stradale. Non le dice, però, che ha sviluppato un’ossessione per avere un altro figlio che però non può avere in modo naturale. Poco prima di conoscere Tracy, aveva convinto un’altra ragazza incinta, Julie Meyer (Tommi Rose), a darle il figlio in adozione. Ma la ragazza, braccata dalla coppia proprio come sta accadendo a Tracy, si è suicidata gettandosi da una finestra.

Il finale di Quel bambino non sarà mai tuo

-ATTENZIONE: SPOILER-

Bobby cerca di rapire Tracy mentre si trova con Genevieve in un negozio, ma la donna prima investe l’uomo e poi lo porta a casa, ammanettandolo in una stanza. Infine, lo uccide. Tracy capisce che sia lei che il bambino sono in pericolo e cerca di fuggire: deve scontrarsi con Genevieve.

La donna le rivela di lavorare in un istituto psichiatrico, dove ha conosciuto Patrick, che era un paziente e che ora riesce a manipolare con alcune medicine. Tra le due scaturisce una scontro: Tracy riesce a salvarsi colpendo con un vaso Genevieve e chiamando la Polizia, a cui fa sentire le parole della donna, che così viene arrestata. Tracy, infine, decide di tenere la bambina, che chiama Julie.

Quel bambino non sarà mai tuo, il cast

Ecco il cast di Quel bambino non sarà mai tuo:

Hannah Bamberg: Tracy McAnn

Daniel Contois: Bobby

Emmanuelle Vaugier: Genevieve

Josh Ventura: Patrick

Tommi Rose: Julie Meyer

Owen Miller: Ed

Susan Gallagher: signora Cunningham

Quel bambino non sarà mai tuo, streaming

Si può vedere Quel bambino non sarà mai tuo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.