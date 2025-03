Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Quattro metà. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quattro metà – Trama

Quattro metà, produzione Netflix, esplora il concetto dell’anima gemella attraverso le vicende di quattro single: Chiara, Giulia, Dario e Matteo. La storia inizia con una cena organizzata da una coppia di amici, Luca e Sara, che decidono di “testare” la teoria dell’anima gemella accoppiando i quattro protagonisti in diverse combinazioni possibili, presentate come realtà alternative (un po’ alla Sliding Doors).

Chiara è un’anestesista passionale e determinata, Giulia una ricercatrice pragmatica e razionale, Dario un avvocato donnaiolo dal cuore tenero, e Matteo un collaboratore editoriale sensibile e riflessivo. Il film si sviluppa mostrando come queste personalità si intrecciano in coppie diverse, mettendo in discussione se l’amore sia destino o una questione di compatibilità e casualità. La narrazione alterna momenti leggeri e romantici a riflessioni sull’amore e sulle relazioni.

Quattro metà – Cast

Ilenia Pastorelli nel ruolo di Chiara: attrice nota per Lo chiamavano Jeeg Robot, interpreta una donna istintiva e in cerca di una relazione seria.

Matilde Gioli nel ruolo di Giulia: vista ne Il capitale umano, dà vita a una ricercatrice intelligente e schietta, esigente con sé stessa.

Giuseppe Maggio nel ruolo di Dario: conosciuto per Un fantastico via vai, è un avvocato affascinante e dongiovanni che nasconde un lato più profondo.

Matteo Martari nel ruolo di Matteo: apparso in Non uccidere, interpreta un uomo sincero e affettuoso, lontano dallo stereotipo dell’intellettuale borioso.

Luís Filipe Eusébio e Flavio Furno come Luca e Sara, i narratori e amici che orchestrano l’esperimento della cena.

Altri attori di supporto includono Marta Gastini e Nicola Lagioia, che appaiono in ruoli minori.

