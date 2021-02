Quasi quasi cambio i miei è un programma tv della categoria reality che va in onda da sabato 13 febbraio 2021 in chiaro su Nove. Si tratta di uno spin off del premiato schema di scambio di parenti che ha avuto origine dal format Cambio Moglie, solo che in questo caso ci si scambia i figli.

Quasi quasi cambio i miei – Orari e puntate

Quasi quasi cambio i miei va in onda in chiaro su Nove ogni sabato in prima serata dalle 21,30 alle 22,40 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. È prevista anche una replica giovedì sera alle 23,30. Di seguito l’indice delle puntate che potete qui rivedere in streaming al link sopra, assieme al riassunto.

Puntata 1 – Aurora e Giulia

Aurora ha 16 anni, e in casa viene servita e riverita e non dà mai una mano; le piace truccarsi ed è molto attenta all’aspetto estetico. Si scambia con Giulia, 17 anni e molto matura anche perché è abituata da a semrpe a badare ai suoi fratellini. Si veste casual, legge e ama la musica.