Quasi orfano, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Quasi orfano, commedia italiana del 2022 diretta da Umberto Carteni, remake del film francese Ti ripresento i tuoi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quasi orfano – Trama

Valentino (Riccardo Scamarcio) e Costanza (Vittoria Puccini) sono una coppia affermata nel mondo del design a Milano. Valentino, di umili origini pugliesi, ha troncato i legami con la sua numerosa e caotica famiglia, inventandosi un passato da orfano per nascondere le sue umili origini.

Quando però l’agriturismo della sua famiglia è sul punto di fallire, il fratello Nicola (Antonio Gerardi) lo contatta per chiedergli un aiuto economico. Valentino, riluttante, si reca in Puglia per la prima volta dopo anni, dove dovrà fare i conti con il suo passato e con la sua vera identità.

Quasi orfano – Cast

Riccardo Scamarcio: Valentino Tarocco/Valentino Scialdone

Vittoria Puccini: Costanza Perillo

Antonio Gerardi: Nicola Scialdone

Grazia Schiavo: Lulù Scialdone

Adriano Pappalardo: Pà Scialdone

Nunzia Schiano: Mà Scialdone

Bebo Storti: Sergio

Chiara Di Benedetto: Gaga

Manuela Zero: Mara

Paolo Sassanelli: Pino

Ema Stokholma: Domitilla

Antonio Aiello: Amedeo