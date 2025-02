Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Quasi amici – Intouchables. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quasi amici – Intouchables – Trama

Quasi amici – Intouchables è un film francese del 2011, diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano. Il film racconta la storia di Philippe, un ricco aristocratico parigino che è rimasto tetraplegico a causa di un incidente di parapendio, e di Driss, un giovane senegalese di origine che vive nei sobborghi di Parigi, appena uscito di prigione. Driss si presenta a un colloquio per il lavoro di assistente di Philippe più per ottenere la firma necessaria per il sussidio di disoccupazione che per vero interesse nel lavoro. Contro ogni aspettativa, Philippe decide di assumerlo, vedendo in lui una freschezza e un approccio alla vita che contrasta con la sua condizione.

La loro relazione si sviluppa in un legame profondo, fatto di contrasti culturali, scherzi, e momenti di grande umanità. Driss porta nella vita di Philippe una nuova visione del mondo, mentre Philippe offre a Driss opportunità di crescita personale e culturale. Il film esplora temi come l’amicizia, la disabilità, la differenza di classe e la riscoperta della gioia di vivere.

Quasi amici – Intouchables – Cast

François Cluzet nel ruolo di Philippe, il tetraplegico aristocratico.

Omar Sy è Driss, l’assistente pieno di vita e spirito.

Anne Le Ny interpreta Yvonne, la governante di Philippe.

Audrey Fleurot nel ruolo di Magalie, la segretaria di Philippe.

Clotilde Mollet è la figlia di Philippe, Elisa.

Alba Gaïa Kraghede Bellugi come Eleonore, la figlia adottiva di Philippe.

Cyril Mendy è Adama, il fratello di Driss.

