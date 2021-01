Quarto Grado 8 gennaio 2021: anticipazioni

Stasera, 8 gennaio 2021, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Una larga pagina sarà dedicata alla morte di Rosina Carsetti, la donna di 78 anni trovata morta alla Vigilia di Natale nella sua villetta a Montecassiano, un piccolo comune a pochi chilometri da Macerata.

Secondo gli avvocati del marito, della figlia e del nipote di Rosina, si tratta di una rapina finita in tragedia, come dimostrerebbero evidenti segni di effrazione. Una versione che non convince del tutto gli inquirenti, che continuano a indagare tra i familiari per presunti abusi e maltrattamenti. La signora, infatti, pochi giorni prima di perdere la vita, si era rivolta al centro antiviolenza di Macerata per sfogarsi delle vessazioni familiari e per capire come difendersi legalmente.

Al centro della puntata anche il caso di Stefano Ansaldi, il ginecologo campano di 65 anni, ucciso lo scorso 19 dicembre a Milano, nei pressi della Stazione Centrale. Accanto al corpo della vittima è stata ritrovata l’arma del delitto, un coltello da cucina. Sono molte le piste seguite dagli inquirenti, che stanno setacciando anche il passato del dottore: sono presenti alcune ombre, come la denuncia di una sua paziente per la morte della figlia appena nata o assegni scomparsi e destinati a paradisi fiscali.

Inoltre, aggiornamenti sul caso di Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato il 7 novembre scorso, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne.

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4. La puntata integrale e i video dei servizi trasmessi saranno poi visibili su Mediaset Play alla pagina ufficiale del programma.