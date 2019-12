Quarto Grado 20 dicembre 2019: anticipazioni

Stasera, 20 dicembre 2019, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione tornerà sul caso di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre, a Roma. In carcere, Valerio Del Grosso, con Paolo Pirino e Marcello De Propris.

Le indagini continuano a concentrarsi sul ruolo di Anastasiya, che continua a dichiararsi estranea alla vicenda: ricostruzioni che non combaciano con quelle di altri testimoni, verità nascoste e la presenza sempre più costante di Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Luca, su cui la ragazza sta scaricando tutta la responsabilità dell’accaduto. E, per finire, il rapporto con i genitori di Luca incrinatosi da tempo, ben prima dell’uccisione del ragazzo.

Al centro della puntata anche la morte di Yara Gambirasio. Qual è la verità su una possibile crepa tra i rapporti di Massimo Bossetti e della moglie Marita Comi? Il motivo del dissidio riguarderebbe il nuovo pool di consulenti e avvocati scelto dalla donna, per assicurarsi la difesa del marito. Nel corso dell’ultima puntata, Bossetti, con una lettera inviata al programma, avrebbe smentito l’ipotesi. Il fratello di Marita ha poi chiarito che queste figure si sono offerte di collaborare senza compenso. Infine, i reperti trasferiti a Bergamo, avranno il potere di far riaprire il caso?

Inoltre: la Corte di Assise ha deciso di non acquisire al processo a carico di Antonio Tizzani per l’omicidio della moglie Gianna Del Gaudio le analisi sul Dna dell’assassino di Daniela Roveri, uccisa tre mesi dopo a pochi chilometri di distanza. Quel Dna aveva molti punti in comune con quello repertato sui guanti in cui era avvolto il taglierino che ha ucciso Gianna Del Gaudio. La comparazione era stata chiesta dalla stessa procura in fase di istruttoria per approfondire l’ipotesi dell’esistenza di un serial killer nella bergamasca. La Corte non ha escluso che, se necessario, quelle analisi possano essere acquisite più avanti nel processo.

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4.