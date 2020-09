Quarto Grado 18 settembre 2020: anticipazioni

Stasera, 18 settembre 2020, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Una larga pagina sarà dedicata alla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre da chiarire: il bambino è rimasto ferito nell’incidente? E perché non sono stati chiamati subito i soccorsi?

Al centro della puntata anche il barbaro caso di Maria Paola Gagliano, diciottenne di Caivano (Napoli), morta perché il fratello Michele non approvava la sua relazione con Ciro Migliore, giovane transgender. Dal carcere, Michele si professa innocente e afferma che voleva solo “parlare” con la sorella.

Si parlerà anche del processo per la morte di Marco Vannini: il procuratore Vincenzo Saveriano chiede per la famiglia Ciontoli una pena di 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. “Tutti si sono configurati la morte di Marco, tutti avevano piena cognizione dell’evento“. In subordinata chiede per i famigliari, nel caso la Corte volesse considerare l’elemento psicologico della giovane età, 9 anni e 4 mesi, ma sempre 14 anni per Antonio Ciontoli.

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4.