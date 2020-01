Quarto Grado 17 gennaio 2020: anticipazioni

Stasera, 17 gennaio 2020, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si occuperà del caso di di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Il marito, Mohamed Barbri, indagato per omicidio e soppressione di cadavere, a inizio gennaio è scappato in Spagna. Dopo 13 giorni, la sua fuga è terminata a Madrid, dove la polizia iberica l’ha fermato per un controllo casuale.

Il quarentenne, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, è detenuto nella capitale spagnola, in attesa dell’estradizione: dovrà spiegare perché ha deciso di scappare. Per gli inquirenti, la moglie sarebbe morta lo stesso giorno della scomparsa e il suo cadavere sarebbe stato occultato vicino all’abitazione di famiglia. I motivi dell’accaduto sarebbero di natura economica e passionale: Barbri, infatti, era notoriamente molto geloso della moglie.

Si tornerà poi a parlare della morte di Serena Mollicone. Si è tenuta infatti presso il Tribunale di Cassino l’udienza preliminare che deciderà se saranno rinviati a processo l’ex Maresciallo della caserma di Arce, Franco Mottola e sua moglie Anna Maria, il figlio Marco e altri due carabinieri, tutti accusati di aver concorso all’omicidio della ragazza. Si prospetta una battaglia di consulenze tecniche e scientifiche, dal momento che la difesa della famiglia Mottola si trova a rispondere alle accuse secondo cui Serena sarebbe stata sbattuta violentemente contro una porta dell’appartamento dove viveva la famiglia del maresciallo.

Attimi di commozione e solidarietà alla famiglia, dal momento che il papà di Serena, Guglielmo Mollicone, che in questi anni ha portato avanti la battaglia per la verità, si trova ancora ricoverato in gravi condizioni dopo un malore presso l’Ospedale di Frosinone.

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4.