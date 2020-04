Quarto Grado 17 aprile 2020: anticipazioni

Stasera, 17 aprile 2020, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della puntata ancora una volta l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. I medici sperimentano combinazioni di farmaci che possano contrastare la polmonite interstiziale. Gli esperti testano vaccini che mettano fine alla pandemia. Il lavoro ferve. Ma una possibile svolta potrebbe arrivare solo alla fine dell’anno.

Intanto si discute su quando il virus sarebbe arrivato in Italia. Uno studio di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco sta procedendo in questo senso. Una lettura tempestiva di polmoniti ‘anomale’, riscontrate verso fine dicembre e metà gennaio, avrebbe potuto aiutare? Intanto, negli USA, Trump torna a sostenere il tema dell’incidente in un laboratorio di Wuhan.

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4.