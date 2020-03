Quarto Grado 13 marzo 2020: anticipazioni

Stasera, 13 marzo 2020, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione inizierà dando aggiornamenti, indicazioni sanitarie e nuove precisazioni sul Coronavirus.

Nelle carceri italiane, dal 9 marzo sono scoppiate diverse rivolte. Il bilancio è di 12 vittime tra i detenuti, nove nel penitenziario di Modena e tre in quello di Rieti. 40 gli agenti feriti. A Foggia, dopo un’evasione di massa, quasi tutti sono stati rintracciati: ne mancano cinque, dei 72 fuggiti. I motivi delle proteste sono comuni a tutti gli istituti: amnistia per la paura del contagio, contrarietà per la restrizione dei colloqui con i parenti. Gli inquirenti sospettano una regia dietro a questi eventi e non escludono nessuna pista.

Si parlerà poi del caso di Marco Vannini. Per lo sconcertante omicidio del 17 maggio 2015 del ragazzo, lasciato spegnersi dopo un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata Martina, è indagato l’intero gruppo familiare dei Ciontoli. Il processo è da rifare: omicidio volontario per tutti?

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4.