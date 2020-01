Quarto Grado 10 gennaio 2020: anticipazioni

Stasera, 10 gennaio 2020, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si occuperà del caso di Luigi Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello, scomparso da Torre del Greco lo scorso 29 dicembre. La madre dell’influencer, Loredana Fiorentino, non ha più sue notizie da allora e ha già sporto denuncia. L’ultima segnalazione è del paparazzo Maurizio Sorge che ha affermato che il giovane si trova a Milano, a casa di un amico. E’ realmente scomparso o si tratta di una trovata pubblicitaria?

Al centro della puntata anche la vicenda di Samira El Attar, la donna di origini marocchine scomparsa a Stanghella, nel Padovano, il 21 ottobre scorso. Il marito, Mohamed Babri, indagato per omicidio e soppressione di cadavere, ha lasciato l’Italia: sue ultime notizie risalgono alla settimana scorsa quando, dopo una telefonata fatta ad un cugino, è stato localizzato in Spagna. Babri, notoriamente molto geloso della moglie, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e ha indirizzato le ricerche verso le campagne del Solesino, dove avrebbe fatto ritrovare un portachiavi, una collanina ed un paio di scarpe appartenenti a Samira. Per gli inquirenti, la donna sarebbe morta lo stesso giorno della scomparsa ed il suo cadavere sarebbe stato occultato nei campi, vicino all’abitazione dove viveva con la famiglia

Si parlerà anche della strage di Erba. Fissata una nuova udienza a porte chiuse per la strage di Erba, il 3 febbraio alle 11.30 presso la Corte d’Assise di Como. I difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi chiedono ancora una volta di poter analizzare i reperti conservati all’ufficio corpi di reato. La Cassazione rimanda la decisione al tribunale competente. La coppia sta scontando l’ergastolo. Per tre gradi di giudizio sono gli unici responsabili per la strage compiuta ad Erba l’11 dicembre 2006, nella quale hanno perso la vita tre donne e il piccolo Yussef di appena due anni.

Inoltre la scomparsa di Daniele Potenzoni: il 31 gennaio processo d’appello nei confronti di Massimiliano Sfondrini, l’infermiere accusato di abbandono di incapace. L’uomo accompagnava Daniele insieme ad altri ragazzi, il giorno della scomparsa, il 15 giugno 2015. Erano in metropolitana a Roma per recarsi all’udienza del Papa. Il processo di primo grado si era concluso con l’assoluzione.

Infine: svolta nell’inchiesta per la morte di Annamaria Sorrentino. La Procura di Vibo indaga per omicidio preterintenzionale. È dunque cambiata l’ipotesi di reato, visto che inizialmente si procedeva per istigazione al suicidio. C’è di più: Paolo Foresta, il marito di Annamaria, sarebbe formalmente indagato. La verità si attende dai telefoni. Il 14 gennaio ci sarà la nomina di un consulente per gli accertamenti – si tratta di esami irripetibili – su tutti i cellulari delle persone presenti al momento della tragedia, avvenuta il 16 agosto del 2019.

Appuntamento con la puntata di Quarto Grado stasera, alle 21.15, su Rete4.