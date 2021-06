Quanto dura Temptation Island 2021? Ecco quante puntate sono

Il “viaggio nei sentimenti” di Canale 5 è pronto a partire: come da tradizione, l’estate della rete ammiraglia Mediaset è all’insegna di Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi e con Filippo Bisciglia alla conduzione.

Ma quanto dura Temptation Island 2021? La decima edizione del programma è composta, come le passate, da sei puntate, in onda ogni mercoledì sera. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, l’ultima puntata del reality show andrà in onda il 4 agosto.

Anche quest’anno, alcune coppie hanno deciso di mettersi alla prova accettando di soggiornare in un lussuoso resort, dividendosi e facendosi circondare da dei tentatori e da delle tentatrici che, nel corso delle puntate, potrebbero mettere in crisi le loro relazioni.

Le coppie di questa edizione sono Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico. Dopo lo sbarco dal caicco sull’isola incantata, le coppie vengono separate per 21 giorni e da quel momento vivono in due villaggi differenti (quello delle fidanzate e quello dei fidanzati) lontani dal loro contesto sociale, dalle loro famiglie e senza contatti con il mondo esterno. Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione?

Questo lasso di tempo riuscirà a fargli capire la reale natura del loro amore? Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single (12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi) che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.

Le single donne che partecipano a Temptation Island questa stagione sono: Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry. I single uomini che partecipano a Temptation Island questa stagione sono: Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.