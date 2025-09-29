Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 29 settembre prende il via su Canale 5 il Grande Fratello 2025, da quest’anno condotto da Simona Ventura che succede a Signorini. Altra novità di quest’anno gli opinionisti, che saranno concorrenti storici del programma come Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione, 25 anni fa) e Floriana Secondi.

Ma quanto dura il Grande Fratello 2025 e quando finisce? L’edizione 2025 del Grande Fratello (la 19ª, soprannominata “Nip” per il focus su concorrenti comuni) ha una durata di circa 100 giorni. Iniziata il 29 settembre 2025 su Canale 5, con conduzione di Simona Ventura, la finale è prevista intorno al 22 dicembre 2025. Ogni puntata serale dura circa 2 ore e mezza, con un solo appuntamento settimanale il lunedì, più strisce quotidiane in day-time.

Concorrenti GF 2025

Ecco i nomi confermati finora. Il cast completo verrà svelato progressivamente durante le prime puntate.

Matteo Azzali: Pugile “gigante buono”, appassionato di letteratura e La Divina Commedia, ha cambiato vita dopo un infortunio.

Anita Mazzotta: 28 anni, piercer di Treviso (residente a Milano), piena di tatuaggi che raccontano una vita segnata da delusioni e riscatto personale.

Omer: Rifugiato che ha perso la casa nel suo paese d’origine e cerca riscatto in Italia.

Francesca: Romana, mamma di due figli grandi, ha affrontato un tradimento e sfide familiari.

Giulio: Medico competitivo, con esperienza di volontariato in Africa, in cerca della donna ideale.

Jonas: Studente universitario ribelle, con un’esperienza di vita in Cina.

