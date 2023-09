Quanto dura e quando finisce il Grande Fratello 2023?

Tanto annunciato, è finalmente cominciato su Canale 5 il Grande Fratello 2023, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. Un’edizione particolarmente attesa, dal momento che Mediaset (e in primis Pier Silvio Berlusconi) ha voluto un’edizione che tornasse alle origini, meno trash e con personaggi comuni.

Ecco che, quindi, nella Casa più spiata d’Italia sono entrati sì dei vip, ma anche personaggi non famosi, alle prese con lavori di tutto il giorno (ma, va detto, non estranei al mondo dello spettacolo, avendo alcuni un passato da modelli e modelle o essendo attivi sui social).

Il mix dovrà riuscire a conquistare il pubblico puntata dopo puntata: un’impresa non semplice per gli autori, che dovranno riempiere due prime serate a settimana con storie che non superino il limite del volgare.

Ma quanto dura il Grande Fratello 2023 e quando finisce? Ormai da tempo dare una risposta a questa domanda è difficile, almeno all’inizio dell’edizione: Mediaset vuole valutare il responso del pubblico ed, in base a quello, stabilire la durata del programma, che negli ultimi anni è stata eccezionale.

Il Grande Fratello va in onda ormai per quasi tutta la stagione tv, con inizio a settembre e finale verso marzo. È molto probabile che anche l’edizione 2023 termini nel 2024, ma sulla data esatta della finale resta ancora l’incognita.

L’azienda di Cologno Monzese dovrà anche valutare l’eventuale sostituto del reality, ovvero l’altro programma che ne dovrà prendere il posto nel resto della stagione. In passato è stato L’Isola dei Famosi, ma questa volta non è detto che sia così.

Intanto, è cominciata l’operazione “anti-trash” del Grande Fratello: personaggi comuni, vip meno urlati e Cesara Buonamici come opinionista. Chissà se basterà a mantere buoni gli ascolti ed a premiare il cambio di direzione del programma.