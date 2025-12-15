Perché la finale del Grande Fratello non va in onda stasera? Ecco quando sarà

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 15 dicembre, su Canale 5 era programmata da tempo la finale del Grande Fratello Vip, che dopo innumerevoli puntate aveva finalmente portato all’ultimo e decisivo appuntamento Anita Mazzotta (grande favorita), Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Grazia Kendi, più il vincitore del televoto tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio

E invece la finale stasera non ci sarà, sostituita in palinsesto da una puntata standard, che a questo punto potremmo definire di semifinale. Il clou a questo punto dovrebbe essere il televoto tra Omer e Domenico (con Omer favoritissimo), a meno che si decide di rinviare anche questo all’atto conclusivo.

Perché la finale del Grande Fratello è stata rinviata?

I motivi sono squisitamente strategici, di programmazione. Su Raiuno in contemporanea c’è infatti la terza e penultima puntata della fiction Sandokan, che ha fatto sfracelli in termini di ascolti. Mandare in onda la finale del GF sarebbe stato un suicidio vero. Senza contare gli ascolti estremamente deficitari del programma.

Quando la finale del Grande Fratello?

La finale del Grande Fratello 2025 è stata ufficialmente riprogrammata a giovedì 18 dicembre.