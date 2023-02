Si avvicina sempre di più la data di messa in onda di Pechino Express 2023, la nuova edizione del competition show che per la seconda volta (dopo anni su Raidue) va in onda su Sky. Nuove coppie sono pronte per affrontare un viaggio (in realtà già effettuato nell’autunno scorso) che li porterà a conoscere nuovi luoghi, nuove culture e nuove tradizioni.

Ma quando inizia Pechino Express 2023? Sky ha annunciato la data di uscita del programma tramite i social network: la nuova edizione prenderà il via da giovedì 9 marzo, esattamente una settimana dopo la conclusione di Masterchef Italia. Sky conferma quindi la serata del giovedì per le proprie produzioni originali d’intrattenimento di punta: già l’anno scorso, d’altra parte, Pechino Express andava in onda di giovedì.

La novità di questa edizione prevede una doppia conduzione, quella di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Quest’ultimo, l’anno scorso, era subentrato al primo a causa di un suo infortunio. Miccio ha dimostrato ottime capacità di padrone di casa della gara e di co-conduzione, tant’è che la produzione ha scelto di confermare questa coppia anche per il 2023.

Ma quali saranno le coppie in gara a Pechino Express 2023? Nessun segreto: le coppie sono già state annunciate nei mesi scorsi. Ecco, quindi, chi vedremo in gara in questa edizione di Pechino Express, il cui sottotitolo è “La via delle Indie”:

Giorgia Soleri e Federippi;

Alessandra Demichelis e Lara Picardi;

Joe Bastianich e Andrea Belfiore;

Dario e Caterina Vergassola;

Martina Colombari e Achille Costacurta;

Federica Pellegrini e Matteo Giunta;

Carolina Stramare e Barbara Prezja;

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo;

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.