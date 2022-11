Quando inizia L’Eredità durante i Mondiali?

Mentre i fan di Caduta Libera devono vedersela con le repliche del loro quiz preferito, gli appassionati di un altro game show devono riorganizzarsi per non perdersene una puntata. L’Eredità, infatti, non si ferma neanche durante i Mondiali di Calcio in Qatar trasmessi dalla Rai, però, deve per forza di cose anticipare la sua messa in onda.

Quando va in onda L’Eredità? Il programma condotto da Flavio Insinna, da domenica 20 novembre 2022, ha cambiato il suo orario in palinsesto: se il 20 novembre è cominciato alle 19:05, da lunedì 21 a venerdì 25 novembre va invece in onda alle 18:10.

Il programma non cambia nel suo formato, ma assume il sottotitolo “Sfida Mondiale” per sottolineare la motivazione della nuova temporanea collocazione. Attenzione: sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 novembre, però, il quiz non andrà in onda, per lasciare spazio alle partite delle 16:00.

L’Eredità-Sfida Mondiale tornerà così da martedì 29 novembre, sempre alle 18:10. Il programma riavrà la sua collocazione ordinaria, quella delle 18:40, solo da giovedì 15 dicembre, quando non ci saranno più partire alle 20:00.