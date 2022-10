Quando inizia e dove vedere Boris 4

Tutti i fan di Boris, la celebre serie TV prodotta per tre stagioni dal 2007 al 2008 e che vanta un cast con Francesco Pannofino, Ninni Bruschetta, Carolina Crescentini, Corrado Guzzanti e Giorgio Tirabassi, sono in trepidante attesa per l’uscita di Boris 4.

Infatti, è ormai ufficiale da oltre un anno la notizia che la serie torna con il suo quarto capitolo con nuovi episodi e l’introduzione di nuovi personaggi. Adesso, è finalmente nota anche la data di uscita e la piattaforma sulla quale verranno trasmessi tutti i nuovi episodi.

Dove vedere Boris 4

Ormai da tempo è noto che Boris 4 sarà visibile esclusivamente in streaming su Disney+, il celebre servizio di streaming video che ha un costo di 8,99 euro/mese o 89,90 euro/anno. Per il momento non è prevista alcun passaggio televisivo, ma non è escluso che questo possa avvenire già nel 2023.

Quando inizia Boris 4

La data di uscita di Boris 4 è il 26 ottobre 2022, quando saranno disponibili tutti i nuovi episodi. A tal proposito, se ti stai chiedendo quanti episodi ha Boris 4, devi sapere che sono stati prodotti 6 nuovi episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno.

Trailer Boris 4